В Израиле коронавирусом заболел восьмидневный младенец и его мать 15.04.2020, 17:33

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Ребенка доставили в медицинский центр с высокой температурой.

Во вторник, 14 апреля, Израиле коронавирус обнаружили у восьмидневного младенца, пишет nv.ua.

Как сообщает The Times Of Israel, ребенок стал самым молодым израильским пациентом с COVID-19.

Младенца доставили в медицинский центр с высокой температурой, тест показал наличие у него коронавируса.

Ребенок родился в больнице Хадасса в Бейт-Шемеше. Медики не смогли определить, где он мог заразиться COVID-19.

У мамы новорожденного не было симптомов заболевания, однако она тоже сдала тест на коронавирусную инфекцию. В больнице, где ее лечат, сообщили о положительном результате тестирования.

По словам медиков, ребенок и его мама чувствуют себя хорошо. Они находятся в отдельном изоляторе.

На данный момент в Израиле зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19, 126 из них летальные.