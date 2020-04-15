В Израиле коронавирусом заболел восьмидневный младенец и его мать
- 15.04.2020, 17:33
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Ребенка доставили в медицинский центр с высокой температурой.
Во вторник, 14 апреля, Израиле коронавирус обнаружили у восьмидневного младенца, пишет nv.ua.
Как сообщает The Times Of Israel, ребенок стал самым молодым израильским пациентом с COVID-19.
Младенца доставили в медицинский центр с высокой температурой, тест показал наличие у него коронавируса.
Ребенок родился в больнице Хадасса в Бейт-Шемеше. Медики не смогли определить, где он мог заразиться COVID-19.
У мамы новорожденного не было симптомов заболевания, однако она тоже сдала тест на коронавирусную инфекцию. В больнице, где ее лечат, сообщили о положительном результате тестирования.
По словам медиков, ребенок и его мама чувствуют себя хорошо. Они находятся в отдельном изоляторе.
На данный момент в Израиле зафиксировано более 12 тысяч случаев COVID-19, 126 из них летальные.