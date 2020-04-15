Как санаторий «Подъельники» стал очагом коронавируса 6 15.04.2020, 17:57

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Среди зараженных — и сотрудники, и отдыхающие.

Вчера Telegram-канал "Баста" писал о том, что в санатории "Подъельники" в Узденском районе было обнаружено четыре случая коронавирусной инфекции. Среди зараженных – и сотрудники, и отдыхающие. Санаторий закрыт на карантин.

Сегодня редакция канала публикует разговор с родственницей одной из отдыхающих в санатории:

- Путевка в "Подъельники" была куплена уже давно. На тот момент, когда мама туда приехала, у них там было все спокойно, никто не болел, ничего. Через полторы недели, это было 29 марта, узнали, что у одной из женщин был подтвержден коронавирус. Она к тому времени уже уехала.

Толком никто ничего не говорил. Через несколько дней оказалось, что персонал со столовой, массажист, работница из бара тоже заболели. Сейчас говорят, что будто бы у них сначала показал положительный результат тест, а сейчас показывает уже отрицательный. Новые тесты им будут делать только сегодня.

Сейчас мама моя заболела, у нее кашель сильный, температура тридцать семь, естественно просила открыть аптеку. Директор санатория сначала сказал, что откроют. В итоге, ничего не открыли, а сам директор прячется где-то. Вчера родственник съездил, завез им лекарства, продукты.

Говорю маме: "Требуй, чтобы тебя послушали, температуру померяли". Мама отвечает: "У кого требовать? Тут никого нету. Только работники кухни пришли - ушли". Все их бросили, всем все равно. Спрашиваю: "Так что делать, если плохо человеку?" Мама говорит: "Ну что делать? Вот у женщины в комнате сахарный диабет, ей стало плохо, никого нет, она вызвала "скорою", ей сказали, что туда не поедут, потому что у них там должен быть врач и медсестра". Вот и все.

Им можно ходить на улицу, выходить можно, их никто не закрывал, им сказали: "Хотите - оставайтесь, хотите - уезжайте домой, это ваше личное право". Но уехать ты можешь только на своем личном автомобиле, такси не разрешают вызвать, женщина хотела уехать ей не разрешают.

Мама сказала, что никуда не поедет, пока не пройдет этот период, ей там осталось полторы недели, сказала, что будет там. Ей должны были сделать три теста. Не знаю, каким способом, если первый тест будут брать только в четверг. Пожаловаться некому. Кинули людей на произвол судьбы. Как хотите, что хотите то и делайте. Плохо человеку станет - что делать? Ни врача. Ни медсестры. Никого нет. Все разбежались как крысы.

Естественно, приедет она домой - будет две недели еще сидеть на изоляции. Но Лукашенко сказал: "Если человек нормально себя чувствует - какие две недели? Пускай на работу выходит, писать только столько больничный сколько врач посчитает нужным.

Она только с этой женщиной, которая в комнате. Я ей сказала, чтобы она не ходила никуда. Лежит в комнате, телевизор смотрит. Если ей будет хуже, вызовет скорую, поедет в Узду. Просто надеюсь, что все будет хорошо.

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