Семья переживает за футболиста мозырской «Славии»: Ты нужен нам живой 2 15.04.2020, 18:11

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фото: wikipedia

В Гане спортивная пресса пишет о своем соотечественнике Джеймсе Котеи.

Джеймс Котеи участвует в белорусском чемпионате, который не приостановлен из-за коронавируса. 26-летний легионер находится в составе мозырской "Славии" с начала года. Как сообщает сайт modernghana.com, Котеи признается, что его семье "очень страшно" за него.

"Они говорят такие вещи, как "ты нужен нам живой" и "надень маску", — рассказывает футболист. — Они боятся, не понимают, почему мы продолжаем играть в футбол".

Джеймс Котеи рассказал в интервью о ситуации в Беларуси с коронавирусом, упомянул Александра Лукашенко. По его словам, футболистам говорят, что пока "заражений в стране не так много", поэтому "можно играть". Однако Федерация может принять решение о приостановке чемпионата, добавляет ганец.