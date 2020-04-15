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В четверг в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности

  • 15.04.2020, 18:20
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В четверг в Беларуси сохранится оранжевый уровень опасности
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Ожидаются порывы ветра до 25 м/с.

Оранжевый уровень опасности сохранится в Беларуси 16 апреля из-за усиления ветра, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В четверг будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, днем на большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь. Ветер западный 5-10 м/с, ночью по северо-западу, утром и днем на большей части территории его порывы достигнут 15-22 м/с, в дневные часы местами по северу - до 25 м/с.

Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6, днем - 8-14 градусов тепла, по югу - до плюс 17.


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