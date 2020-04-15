Ученые: Длительное пребывание в космосе увеличивает объем мозга 8 15.04.2020, 18:29

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Фото: NASA

Ученые просканировал мозг 11 астронавтов перед отправкой на МКС, где каждый из них провел порядка 6 месяцев.

Длительное пребывание в космосе – не самое полезное для здоровья занятие. Известно, что длительные визиты на МКС вызывают у космонавтов потерю костной и мышечной массы, но теперь исследователи обнаружили и другую проблему. В космосе у людей увеличивается объем мозга, что, вероятно, может быть причиной проблем со зрением, на которые ранее жаловались обитатели космической станции после возвращения на землю. Об этом сообщает focus.ua со ссылкой на New Scientist.

"Это вызывает новые опасения на счет длительных межпланетных путешествий, таких, как будущий полет на Марс", - говорит Ларри Крамер из Научного центра здоровья в университете Техаса, возглавлявший исследование, пролившее свет на новую проблему визитов в космос.

Крамер с коллегами просканировал мозг 11 астронавтов перед отправкой на МКС, где каждый из них провел порядка 6 месяцев. Повторный анализ органов был произведен после возвращения людей на землю. В результате выяснилось, что у всех астронавтов увеличилось количество белого и серого вещества, а также спинномозговой жидкости.

В среднем объем мозга у астронавтов увеличился на 2% и не пришел к норме и через год после их возвращения на Землю. По словам Крамера, это может приводить к повышенному внутричерепному давлению. Американские исследователи обнаружили и еще один эффект: продолжительное пребывание в космосе привело к деформации гипофиза у 6 из 11 астронавтов.

Теперь ученые стараются выработать методы противодействия этим изменениям, ведь проблемы со здоровьем могут стать препятствием не пути к освоению космоса человеком. Крамер надеется, что в будущем испытания в условиях микрогравитации покажут их эффективность.