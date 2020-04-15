В Лиде коронавирусом заразилась сотрудница комбината хлебопродуктов 7 15.04.2020, 18:52

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Комбинат хлебопродуктов на карантин не закрыли.

Читатели телеграм-канала «Баста!» из Лиды Гродненской области сообщают о новых случаях коронавируса.

«Сотрудница Лидского комбината хлебопродуктов вернулась из санатория с подтвержденным Сovid-19, - сообщает читатель. - Болезнь проходила бессимптомно, поэтому ее оставили на домашнем лечении. Приехали проверять, ее не оказалось дома. С ее слов, ходила в магазин за продуктами и зашла на работу. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Лидской центральной районной больницы.

Комбинат хлебопродуктов на карантин не закрыли, работает в обычном режиме».

«Никаких комментариев не даем, звоните в исполком», - коротко ответили на наш звонок на комбинате хлебопродуктов.

Почему в исполком – непонятно.

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