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В Лиде коронавирусом заразилась сотрудница комбината хлебопродуктов

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  • 15.04.2020, 18:52
  • 2,530
В Лиде коронавирусом заразилась сотрудница комбината хлебопродуктов

Комбинат хлебопродуктов на карантин не закрыли.

Читатели телеграм-канала «Баста!» из Лиды Гродненской области сообщают о новых случаях коронавируса.

«Сотрудница Лидского комбината хлебопродуктов вернулась из санатория с подтвержденным Сovid-19, - сообщает читатель. - Болезнь проходила бессимптомно, поэтому ее оставили на домашнем лечении. Приехали проверять, ее не оказалось дома. С ее слов, ходила в магазин за продуктами и зашла на работу. Ее госпитализировали в инфекционное отделение Лидской центральной районной больницы.

Комбинат хлебопродуктов на карантин не закрыли, работает в обычном режиме».

«Никаких комментариев не даем, звоните в исполком», - коротко ответили на наш звонок на комбинате хлебопродуктов.

Почему в исполком – непонятно.

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