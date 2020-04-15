В Барановичах жильцы многоэтажки «внедрили» китайский способ защиты от коронавируса

В Барановичах жильцы многоэтажки «внедрили» китайский способ защиты от коронавируса10
- 15.04.2020, 19:15
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Фотофакт.
Новый способ, как не касаться пальцами кнопок в лифте, стали использовать несколько месяцев назад в Китае и Японии. Теперь его используют и в Барановичах, передает intex-press.by.
В одном из многоэтажных домов в Северном микрорайоне жильцы подъезда прикрепили в лифте кусочек пенопласта, куда воткнули большое количество зубочисток. Эти деревянные палочки можно использовать при нажатии на кнопки лифта. Рядом есть одноразовый стаканчик для использованных зубочисток.
В лифте вывешено объявление-обращение ко всем жителям подъезда с просьбой по возможности прикреплять новые зубочистки взамен использованных.