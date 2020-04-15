В Барановичах жильцы многоэтажки «внедрили» китайский способ защиты от коронавируса 10 15.04.2020, 19:15

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фото с сайта: rbc.ua

Фотофакт.

Новый способ, как не касаться пальцами кнопок в лифте, стали использовать несколько месяцев назад в Китае и Японии. Теперь его используют и в Барановичах, передает intex-press.by.

В одном из многоэтажных домов в Северном микрорайоне жильцы подъезда прикрепили в лифте кусочек пенопласта, куда воткнули большое количество зубочисток. Эти деревянные палочки можно использовать при нажатии на кнопки лифта. Рядом есть одноразовый стаканчик для использованных зубочисток.

В лифте вывешено объявление-обращение ко всем жителям подъезда с просьбой по возможности прикреплять новые зубочистки взамен использованных.

Приспособление для безопасного нажатия кнопок лифта. Фото: Предоставлено читателем intex-press.by