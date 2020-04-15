«Футболистки контактировали с возможными носителями вируса» 1 15.04.2020, 20:00

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фото с сайта: abff.by

Женский чемпионат Беларуси по футболу отложен.

АБФФ решила отложить старт чемпионата Беларуси среди женских команд сезона 2020 года, первый тур которого должен был пройти с 16 по 18 апреля.

Данное решение принято в связи с тем, что «несколько футболисток, принимающих участие в турнире, контактировали с возможными носителями вируса COVID-19». О новой дате начала первенства сообщат дополнительно.

Добавим, что чемпионат по футболу среди мужчин в Высшей лиге продолжается. Более того, на этой неделе стартуют мужские первенства в Первой и Второй лигах.