«Если вирус попадет в белорусские колонии, произойдет трагедия» 15.04.2020, 20:29

Родственники просят освободить заключенных из-за коронавируса.

Близкие осужденных обратились с письмом к Лукашенко, в котором просят принять меры для защиты людей, которые сейчас находятся в колониях. В письме сказано, что в исправительных учреждениях люди живут в очень близком контакте друг с другом и не могут соблюдать безопасную дистанцию, пишет kp.by.

- В исправительных колониях находятся люди со значительно сниженным иммунитетом, иногда больные ВИЧ, онкологическими заболеваниями, гепатитом и туберкулезом. У них нет сбалансированного питания, минимального количества витаминов для поддержания иммунитета на нужном уровне. И если вдруг вирус попадет в следственные изоляторы и колонии, то произойдет трагедия, которая унесет множество жизней, в том числе экономически активного и полезного населения нашей страны.

Родственники считают, что освобождение части заключенных - это реалистичный сценарий, с учетом подготовки амнистии ко Дню Победы. О чем конкретно они просят?

1. Освободить заключенных условно-досрочно и заменить наказание на более мягкое, в том числе и для осужденных за коррупцию.

2. Включить в законопроект об амнистии осужденных по 328-й (антинаркотической) статье: тех, кто не являлся организаторами, и тех, у кого нашли незначительное количество веществ или их следы для личного употребления.

3. Включить в этот же законопроект людей, осужденных по экономическим и коррупционным статьям.

4. Помиловать людей, которые впервые совершили ненасильственные противоправные деяния, под поручительства родителей или других близких родственников, учреждений, общественных и иных организаций.

Обращение подписали Оргкомитет «Наше право», Гражданская инициатива «Справедливый приговор», Гражданская инициатива «Цель одна», родственники осужденных и неравнодушные граждане.

Петицию о максимально широкой амнистии для заключенных просит подписать и Объединенная гражданская партия. Создатели петиции ссылаются на заявление Верховного комиссара ООН Мишель Бачелет, в котором она призвала принять срочные меры для защиты жизни и здоровья осужденных.