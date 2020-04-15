Лунинчанину ставили пневмонию, в Минске выяснилось, что у него коронавирус 7 15.04.2020, 21:13

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Фото: ТАСС

В Минске его не хотели принимать, он пришел на вокзал и вызвал скорую помощь.

47-летний мужчина, который в течение недели температурил, сделал компьютерную томографию, поставили пневмонию. Он забрал снимок и уехал в Минск.

Об этом «Медиа-Полесью» рассказала Наталья Седова – у неё первой в Лунинце подтвердился COVID-19.

3 апреля Наталья Седова, также забрав снимок в Лунинецкой поликлинике, уехала в Минск. В это время в тяжёлом состоянии в райбольнице с пневмонией лежал её муж. Женщину положили в 6-ую Минскую клиническую больницу, проведённый тест дал положительный результат.

По такому же пути пошёл и 47-летний лунинчанин. Его жену, как в случае семьи Седовых, госпитализировали с пневмонией в Лунинецкую ЦРБ. Мужчина оставался дома, чувствовал себя плохо. Он сделал снимок, сказали – пневмония. Тогда он сел в машину и поехал в Минск.

В столице лунинчанин обратился в несколько медучрежений, но везде был отказ: лечитесь по месту жительства. Он пришёл на вокзал и вызвал скорую помощь. Его доставили в 6-ую клиническую больницу, где проходит лечение Наталья Седова. Тест на коронавирус показал у лунинчанина положительный результат.

Его жена остаётся в Лунинецкой ЦРБ и ждёт результат теста на COVID-19.