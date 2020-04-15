Где в Беларуси делают тесты на COVID-19? 2 15.04.2020, 21:35

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Фото из открытых источников

Далеко не каждый белорус с насморком и температурой может рассчитывать на диагностику.

Тестирование на COVID-19 в Беларуси совершенно бесплатно и в теории доступно для всех, у кого есть показания. Но далеко не каждый белорус с насморком и температурой может рассчитывать на диагностику, пишет «Белсат».

Где можно сдать тест на COVID-19?

Тесты на коронавирус в Беларуси делают только государственные учреждения здравоохранения. У коммерческих медицинских центров нет таких полномочий.

Полный список пунктов сдачи «клинического материала для лабораторного исследования на COVID-19» Минздрав опубликовал еще 4 марта (скачать список в формате PDF). С тех пор ведомство не сообщало об обновлении этого списка.

Если вы не нашли свой регион в списке, на всякий случай позвоните на номер специальной «горячей линии».

фото с сайта: belsat.eu

«Самостоятельно сдать тест у вас не получится. Нигде. Если у вас симптомы заболевания, обращайтесь в скорую или поликлинику. После этого скорая или участковый терапевт, грубо говоря, принимает решение о целесообразности тестирования на COVID-19. Вас должны обследовать на коронавирус, если вы контакт первого уровня – то есть вы долго были в контакте с человком, у которого обнаружили эту инфекцию», – сообщили Belsat.eu на «горячей линии» Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Минздрав Беларуси утверждает, что тестирование по желанию не имеет смысла, так как результатов тестирования нужно ждать 3-4 дня. За это время можно заразиться коронавирусом и результат теста будет отражать ваше состояние здоровья в прошлом, а не актуальное. Но это не слишком успокаивает тех, у кого пневмония.

«Только что положил жену в тубдиспансер-двустороннее воспаление легких. Она не сдавала тест на коронавирус, но теперь пневмония – это коронавирус. Я попытался сдать тест, а мне сказали, что мазок брать не будут, потому что я не болен и не контакт первого уровня», – рассказал житель Витебска.

Житель Витебска, которому отказали в тестировании на COVID-19, несмотря на двустороннее воспаление легких у его жены

фото с сайта: belsat.eu

Кого белорусское правительство считает контактом первого уровня

К контактам первого уровня относятся те, у кого был тесный контакт с больным COVID-19. Это люди, живущие вместе в одной квартире, доме, комнате общежития, санаторно-курортной и оздоровительной организации, учреждении закрытого типа, номере гостиницы, а также учащиеся одного класса или группы, учителя в учреждениях образования, сотрудники, работающие в одном помещении, пациенты, находящиеся в одной палате в организации здравоохранения и медработники, оказывавшие помощь пациенту без комплекта биологической защиты. К контактам первого уровня также относятся пассажиры, находившиеся с пациентом в одном купе и одном открытом пассажирском отсеке (плацкартный вагон) или занимавшие в самолете или другом транспорте место в пределах двух рядов кресел от места, где сидел больной COVID-19.

Контактом второго уровня считаются люди, имевшие возможный контакт с больным COVID-19 и медики, оказывавшие медпомощь пациенту с использованием комплекта биологической защиты.

Сколько тестов делают в Беларуси?

Недавно Минздрав похвастался, что приобрел 50 000 тестов. По сообщению белорусского МИД, эти тесты не российского производства. Однако на «горячей линии» Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Belsat.eu сообщили, что пока в пунктах тестирования используют российские тесты.

Фото: KHALIL ASHAWI / Reuters / Forum

В Беларуси с момента обнаружения первого случая коронавирусной инфекции было сделано 76 тыс. тестов (8 тестов на тысячу человек).

Кому обязательно нужно сдать анализ?

Если в течение последних дней/недель вы каким-то чудом посетили страну, где бушует коронавирус, и вдруг у вас появились признаки простуды – вам обязательно нужно обратиться к врачу. Он может выдать вам направление на тест. Если вы контакт первого уровня (читайте выше, кто это) и вам еще никто не позвонил, то действуйте по той же схеме – врач/скорая.