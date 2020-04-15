Работник скорой помощи из больницы: Кто-то же должен за это ответить 22 15.04.2020, 22:54

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Очаги заражений среди медиков есть чуть ли не в каждой больнице Минска.

Официально врачам можно легко передать заслуженное «спасибо». Остальное сложно. Могут принять за панику, нарушение биоэтики, отвлекающий маневр и так далее. Спустя неделю после начала «массового больничного» на 9-й подстанции информация начинает прорываться от уставших людей (а врачи — это тоже люди). Очаги заражений среди медиков есть чуть ли не в каждой больнице Минска. Кто-то легко переживает, но, как и говорит статистика, есть летальные исходы, пишет onliner.by.

Сегодня пришла информация о смерти водителя скорой помощи 1-й подстанции с не подтвержденным пока диагнозом. Вчера взорвалась ситуация на 9-й. Вот эпизод из ее жизни, который завтра может забыться, будучи перекрытым новыми неприятными новостями. По разным неофициальным оценкам, от 15 до 30 сотрудников 9-й подстанции заболели коронавирусом.

— Нас вчера забрали в больницу, поднялась температура, — рассказывает один из фельдшеров. — Но поздно уже. У меня к квартире ребенок с температурой — мы уже всех перезаразили. А откуда у меня вирус — не знаю. Здесь под одной крышей много людей было: диспетчерская, администрация, экономисты, отдел кадров... Все вместе ходили. Кто чего принес, сложно будет найти.

— Как вы были готовы к пандемии?

— Ни ковриков на входе, ни дозаторов с антисептиком, ни обработки дверных ручек... Только жидкое мыло в туалете. Понимание? Если бы у руководства оно было, не довели бы до такой ситуации. Взъерошились, когда люди один за другим пошли на больничный. Уходили на простуду, потом мазки сделали — «ковиды». Некоторые вышли уже на работу, кто-то под кислородом сейчас лежит. Большинство не знаю как сейчас себя чувствует — нам не рассказывают.

— Почему даже врачи молчат о своей болезни?

— Боялись выносить наружу. И сейчас боимся, что не погладят. Но ведь все продолжается! Девочки возвращаются с линии, где есть маски, защиты, и заболевают. Если на подстанции есть зараза — значит, она есть. Кто-то же должен ответить?

Против вопроса «были ли вы за границей?», который уже малоактуален, но «нет» лишает экипаж скорой помощи права на необходимого уровня экипировку.

— Сегодня слышала, как один из заведующих подстанций говорит: «Мы не работаем с подтвержденным коронавирусом, а только с контактными». Это не правда. Мы возим их из одной больницы в другую, причем по много человек и большими силами. Вместо того чтобы взять автобус и отвезти 10—15—20 пациентов, легко переносящих COVID-19, в нужную больницу, мы берем 3—5 машин скорой помощи и везем их кортежем. А потом дезинфицируем весь этот автопарк и говорим еще, что не хватает дезсредств? — это мнение еще одного сотрудника. — Исходя из основного назначения службы скорой медицинской помощи, мы в первую очередь не должны забывать о пациентах с инфарктами, другими острыми сосудистыми и хирургическими патологиями. Для них дополнительная нагрузка в виде COVID-19 абсолютно противопоказана и угрожает не только здоровью, но и напрямую жизни.

— Из-за болезней в службе скорой помощи возможны ли перебои в работе? Очереди на помощь? Невозможность дозвониться?

— Скорее всего, это значит, что количество бригад останется прежним. Но вместо 2 человек будет 1. А вместо 160 часов работы будет 300. Очень хочется, чтобы нас услышали: на сегодняшний день обеспечение средствами индивидуальной защиты бригад скорой помощи оставляет желать лучшего. Стремительно заканчиваются костюмы. Закончились одноразовые маски. Теперь нам выдают многоразовые...