В США больше девяти тысяч медиков заболели коронавирусом 15.04.2020, 22:36

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Об этом сообщила замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Коронавирус зафиксировали у более 9,2 тысячи медиков в США, из них 27 уже скончались. Об этом сообщает CNN в среду, 15 апреля.

Замдиректора Центра по контролю и профилактике заболеваний США Энн Шухат заявила, что 90% инфицированных медиков не были госпитализированы. Сейчас в отделения интенсивной терапии поступили только 184 медика.

"Я думаю, мы все поняли, что вирус является большей угрозой, чем мы думали", - сказала Шухат и подчеркнула важность обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты.