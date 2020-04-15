«Баста!»: В БНТУ новые случаи коронавируса 2 15.04.2020, 22:46

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Фото: bntu.by

Госпитализированы трое студенток.

Новые случаи коронавируса в Белорусском национальном техническом университете. Госпитализированы трое студенток, пишет телеграм-канал «Баста!».

«Из общежития Белорусского национального технического университета №6 на улице Якуба Коласа в Минске сегодня в 17:20 забрали трех студенток. Ранее они считались контактами первого уровня, у них взяли мазки. Тест показал заражение коронавирусом. Девушек повезли в военный госпиталь в Боровлянах», - сообщают студенты БНТУ.

Общежитие закрыто на карантин с 9 апреля, когда коронавирус был подтвержден у одной из студенток.

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