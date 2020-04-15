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В Бресте с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка

  • 15.04.2020, 22:51
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В Бресте с подозрением на коронавирус госпитализировали ребенка

Диагноз подтвердился.

Коронавирус подтвердился у ребенка, который поступил в приемное отделение Брестской детской областной больницы, сообщает телекомпания «Буг-ТВ».

Ребенок поступил в учреждение здравоохранения с подозрением на коронавирус. До получения результата теста его поместили в бокс приемного отделения.

Когда медики получили положительный результат, 10 апреля, пациента госпитализировали в инфекционное отделение Брестской областной клинической больницы.

«Нами установлены контакты 1-го уровня — это сотрудники, поскольку ребенок один находился в боксе. Все они обследованы. У всех результат отрицательный», — сообщила врач-эпидемиолог Брестской детской областной больницы Мари Иванец.


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