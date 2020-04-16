Die Welt: Может ли коронавирус быть искусственным биологическим оружием? 25 16.04.2020, 7:51

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Версии специалистов.

Эта гипотеза появилась чуть ли не одновременно с вирусом. На протяжении нескольких месяцев ходят слухи о том, что новый коронавирус совсем не природного происхождения. И что его разработали как биологическое оружие. Может ли это быть правдой? Об этом пишет Die Welt (перевод - unian.net).

По крайней мере, такую версию во вторник не захотел отвергать председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли. "У нас много разведывательных управлений, которые тщательно изучают это", - сказал он на пресс-конференции при участии министра обороны Марка Эспера. "Поэтому на данном этапе я бы просто сказал, что это не однозначно", - пояснил американский военный, добавив, что все доказательства указывают на естественное происхождение вируса.

Die Welt пишет об опросе, который показал, что каждый третий американец верит в то, что коронавирус мог быть искусственно созданным. Ученые думают, что это невозможно. Но фактом остается то, что окончательной информации о путях, через которые люди заразились коронавирусом, до сих пор нет.

Сейчас можно точно сказать, что патоген относится к группе вирусов, о которых известно много лет. Эксперты также хорошо знают, что коронавирусы очень заразны и способны перекидываться с животных на людей.

Издание пишет, что в середине марта ученые из команды шведского микробиолога профессора Кристиана Андерсена опубликовали свой анализ семейства коронавирусов. В нем ученые тщательно исследовали, мог ли новый вирус быть созданным искусственно. Для этого они изучили белки шипов, с помощью которых он цепляется к человеческим клеткам в легких и других дыхательных путях.

Шведские ученые заметили две важные различия между SARS-CoV-2 и его родственниками из семейства коронавирусов: белок в шипах состоит из других аминокислот, которые объединены по-другому. Все изученные признаки объясняют, почему новый вирус так легко поражает человеческие клетки.

Но в целом он построен не настолько оптимально, чтобы можно было заподозрить его в искусственном происхождении. "Это сильное доказательство того, что SARS-CoV-2 - не продукт умышленной манипуляции", - говорится в выводах шведских ученых.

К тому же совершенно не понятно, зачем было бы разрабатывать биологическое оружие именно с SARS-CoV-2, который еще не так давно был абсолютно безопасным для людей. Ведь известно, что MERS и SARS уже вызывали пандемии.

Они были бы лучшими кандидатами для такой работы. Поэтому ученые считают неправдоподобной идею о том, что новый коронавирус разработали в лаборатории.