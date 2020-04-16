Названы автомобили, которые выгоднее всего покупать прямо сейчас 3 16.04.2020, 8:11

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Фото: testdrive.autoua.net

Цены на них снижаются быстрее, чем на другие марки.

Аналитики выяснили, что во время кризиса машины дешевеют медленнее, чем в экономически благополучные периоды, сообщает msn.com.

Аналитики проследили, как изменялись цены семи массовых автомобилей, которые продавались новыми в 2014 и 2017 годах, за три года с момента покупки. Новые машины, купленные до пересмотра курсов валют в 2014 году, за три года потеряли в среднем 9% стоимости, а купленные в 2017 году – 17%.

Лидером по сохранению стоимости оказался Renault Logan – купленный до кризиса 2014 года седан за три года владения стал дешевле только на 3%. При этом та же модель, купленная в "стабильное" время, подешевела уже на 20%. В 2014 на рынок вышло множество бюджетных комплектаций модели, которые дешевеют меньше, чем "дорогие" версии.

На втором месте по выгоде оказалась японская Toyota Camry, которая с 2014 по 2017 годы потеряла 8% изначальной цены. С 2017 по 2020 год новые Camry подешевели на 18%.

Третье место разделили Hyundai Solaris и Renault Duster. Купленные в кризис машины спустя три года стоили на вторичке на 9% дешевле, а купленные после кризиса – на 13% и 16% дешевле соответственно.

На четвертой и пятой строчках расположились отечественные Lada Largus и Granta, потеря стоимости которых с 2014 года составила 11% и 12%, а с 2017 года – 17% и 22% соответственно.

Наконец, последней в списке оказалась Skoda Octavia, которая обновилась в 2017 году. Цена лифтбека в оба периода менялась почти равномерно: купленная в кризис Octavia подешевела за три года на 14%, а приобретенная после кризиса – на 16%.