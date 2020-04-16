Видеофакт: Участковый врач в Минске обходит пациентов с подозрением на коронавирус

Видеофакт: Участковый врач в Минске обходит пациентов с подозрением на коронавирус2
- 16.04.2020, 8:43
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Эпидемия «косит» людей во многих районах столицы.
Участковый врач проводит выездное посещение пациентов, у которых подозревают заражение коронавирусом. Видео такого обхода опубликовал телеграм-канал «Баста».
Видео снято в Минске по адресу: улица, Есенина, 131. В подъезде, куда заходит медработник, два контакта первого уровня.
Ранее в Сети были опубликованы видео, как «скорые» забирают пациентов с симптомами коронавируса из разных районов Минска.
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