Видеофакт: Участковый врач в Минске обходит пациентов с подозрением на коронавирус 2 16.04.2020, 8:43

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Иллюстрационное Фото: kp.by

Эпидемия «косит» людей во многих районах столицы.

Участковый врач проводит выездное посещение пациентов, у которых подозревают заражение коронавирусом. Видео такого обхода опубликовал телеграм-канал «Баста».

Видео снято в Минске по адресу: улица, Есенина, 131. В подъезде, куда заходит медработник, два контакта первого уровня.

Ранее в Сети были опубликованы видео, как «скорые» забирают пациентов с симптомами коронавируса из разных районов Минска.

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