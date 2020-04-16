Михаил Жемчужный: Везде одержу победу: и в науке, и в тюрьме 1 16.04.2020, 9:10

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МИХАИЛ ЖЕМЧУЖНЫЙ

ФОТО: RFE/RL

Политзаключенный прислал друзьям два оптимистичных письма.

Правозащитница «Весны» Наталья Сацункевич сообщила, что получила от политзаключенного Михаила Жемчужного сразу два письма. По ее словам, в письмах чувствуется его оптимистическое настроение.

Михаил Жемчужный пишет, что чувствует себя хорошо. Сообщает, что после 20 апреля его отправят на месяц в штрафной изолятор. Об этом он также сообщил в письме витебскому правозащитнику Леониду Светику, пишет «Витебская весна». Правозащитник считает, что связь с политзаключенным на какое-то время прервется, поэтому планирует написать очередное письмо Жемчужному только в начале мая.

Как сообщает в письме Наталье политзаключенный, о пандемии коронавируса он узнал только в начале апреля:

«Температуры мерили пистолетом на лбу, ничего не нашли, когда из Витебска приехал. В моем возрасте, — 65 лет — уже нечего бояться. Я прожил чудесную жизнь. Везде одержу победу: и в науке, и в тюрьме».

Витебские правозащитники сообщают, что они перестали получать письма от политзаключенного Михаила Жемчужного, пишет vitebskspring.org. Возможные причины: полная изоляция политзаключенного в связи с пандемией COVID-19 либо этапирование в Горецкую колонию, считает правозащитник Леонид Светик.

Политзаключенный в письме на свободу пишет, что поддержка письмами и открытками «очень помогает поддерживать настроение, здоровье, мотивацию борьбы». И говорит, что старается обязательно ответить всем, если есть обратный адрес, ведь часто он уничтожается каким-то образом или штампом почты.