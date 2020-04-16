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Вспышка коронавируса произошла в ТЦ «Полесье» в Минске

  • 16.04.2020, 9:48
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Вспышка коронавируса произошла в ТЦ «Полесье» в Минске

Торговый центр продолжает работать полным ходом.

Коронавирус обнаружен в торговом доме «Полесье», расположенном в минском микрорайоне «Серебрянка». Об этом сообщают читатели телеграм-канала «Баста» и сотрудники центра.

«В торговом доме «Полесье» на улице Рокоссовского в Минске обнаружено два случая коронавируса. Тест положительный. «Полесье» работает полным ходом», - пишет читатель канала.

«Коронавирус обнаружен у сотрудника отдела кадров ТЦ «Полесье». Проводили дезинфекцию отдельных помещений», - сообщил нам сотрудник торгового центра.

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