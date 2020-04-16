На Донбассе начался новый обмен пленными 4 16.04.2020, 9:53

1,659

Архивное фото Reuters

Украина возвращает 19 своих граждан.

Офис президента Украины сообщил в Facebook о начале очередного этапа обмена удерживаемыми лицами с пророссийскими боевиками.

"Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях", – сказано в сообщении.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата "всех на всех", отметили в Офисе президента.

Украинская сторона не проинформировала, где именно проходит обмен и сколько человек Украина передала боевикам.

По данным подконтрольного сепаратистам агентства ДАН, обмен состоялся вблизи Горловки Донецкой области, возле контрольного пункта въезда-выезда "Майорское". В каком формате прошел обмен, агентство не уточнило, отметив, что "формула станет известна в ближайшее время".

После обмена, учитывая введенный в Украине карантин, все освобожденные граждане направятся на обязательную обсервацию, сообщили в Офисе президента.