Кошкин хвост 3 Геннадий Гудков

16.04.2020, 10:12

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Геннадий Гудков

Что предложил Путин россиянам во время кризиса.

Хвост, увы, гуманнее отрубать разом, чем многократно мучить бедное животное. Видимо, президент России этого не знает, потому что предложенная им программа «борьбы с корона-вирусом» и есть то самое мучительное удаление хвоста по частям. А теперь на пальцах, почему очередное обращение президента и объявленные им «широкие меры по поддержке экономики» не спасут ни хвост, ни кошку. Что же предложил Путин?

1) Плодить нищету. Выплата 12130₽ в МАЕ(?!) за апрель потерявшим работу — просто иезуитство. Это при том, что цены на ЕДУ уже рванули вверх! Кто сумеет дожить до мая на подкожном жиру, тот «попирует» на это пособие. Только не переедать! И, чур, ничего, кроме гречки, картошки и хлеба не покупать, иначе деньги кончатся на первой же вылазке в магазин! Вывод: поддержать мало-мальский сносный уровень жизни семей президент не намерен: денег жалко. Между тем реальная поддержка всех потерявших доход (20-22 млн. чел. х 30 тыс.₽) 600-660 млрд.₽ или округленно меньше 10 млрд.$. То есть 1⁄5 затрат на Олимпиаду или 1⁄57 от золото-валютных резервов РФ. Грубо говоря, можно смело «кормить» страну за «десятку» в месяц весь период карантина! А если сэкономить на окладах и льготах чинуш и начальства силовиков и госкорпораций — и того меньше потребуется!

2) Выдать кредиты «пострадавшим предприятиям» под 6% (с кучей оговорок и условий). Сильно бизнесу это не поможет, да к тому же все произойдет не раньше середины мая, значит, до июня никто ничего не получит, а жить (выживать) как-то надо. Да и кредиты придется отдавать, и проценты платить. В Европе и США тоже дают кредиты, но без процентов, а потом «ожившим предприятиям» долги большей частью списывают! Словом, полумера, больше популизм, чем способ реально сохранить жизнеспособность бизнеса. И где ж тогда обещанные кредитные «каникулы»? Мораторий на уплату процентов?! Ведь закредитованность предприятий и людей в РФ огромная. Или с 12130₽ людям надо будет еще и по процентам с банком рассчитаться?

3) Направить 200 миллиардов регионам на пополнение бюджета. Проще было сказать: «Отрежьте кошке еще 2 см!»

Посчитать сумму необходимой финансовой поддержки регионам банально просто. Весь бюджет регионов РФ на 2020 10 трлн.₽, т.е. 833 млрд./мес. Собирают регионы свой бюджет с предприятий (налоги на землю, имущество и прибыль), а также подоходный с граждан. Если освобождаем бизнес от налогов (а делать это надо срочно, необходимо и безотлагательно!)— отдайте регионам те же 750 млрд./мес! Ту же «десятку» миллиардов $ из 570 накопленных резервов, это Кремлю абсолютно по силам!

Сколько продлится в России корона-кризис?! Опыт в мире есть, порядка 2-3 месяцев. Значит, чтобы поддержать людей и сохранить экономику, надо тратить 20 млрд.$/мес. х 2(3) мес.= 40(60) млрд. Добавьте сюда поддержку банковской системы, ключевых предприятий и компаний — получится не более $ 80-90 млрд. Эти средства в России есть. Один только ФНБ — более

$ 125 млрд. А еще накоплено золота и валюты на $ 450 млрд. Вот и вся цена выхода из корона-кризиса!

Надо еще денег? Пусть Правительство выпустит надежные и выгодные облигации внутреннего займа, чтобы люди захотели их купить Не конфисковывать вклады (30 триллионов ₽ сейчас на счетах) граждан, а цивилизованно занять деньги так, чтобы это было взаимовыгодно и добровольно! Ведь иначе ничего, кроме паники и банковского кризиса не получится! Люди будут всеми правдами и неправдами свои деньги со вкладов изымать. А при нормальном подходе, да под 8,5-10% годовых с удобной формой выплаты процентов эти облигации принесут правительству 300-500 млрд. целковых по минимуму. Как раз хватит всю банковскую систему поддержать!

Если бы Путин думал о стране и народе, он мог бы сегодня даже договориться с лидерами Запада о восстановлении доступ РФ на мировые финансовые рынки, получить там займы, разместить гос-облигации. Для этого всего и надо-то отменить наиболее реакционные и репрессивные законы против прав и свобод человека, освободить политзаключенных, провести широкую амнистию, запретить избивать мирных людей на улицах и прекратить пытки по всей стране. Отменить, в конце-концов, эту комедию с исправлениями Конституции РФ! Ради спасения экономики России, благосостояния народа можно же признать ошибки и провести быстрые реформы. Я убежден, что при таком развитии событий доступ страны к мировым финансам был бы немедленно восстановлен.

Путин все это прекрасно понимает, но деньги выдает, как старая скряга — по копеечке. Типа выживайте, ребята, как можете. Тогда почему он это делает?

Ответ прост, как пареная репа. За 20 лет г-н Путин не создал в экономике России ничего стоящего, конкурентноспособного, технологически передового, востребованного в мире. Строительство страны-бензоколонки, где процветают и богатеют лишь приближенные ко двору, привело экономику России к краху и полной зависимости от прихотей всяких принцев и королей. Но Путин не способен признавать ошибок, он не желает отвечать за итоги своего 20-ти летнего правления. Он не готов идти на диалог и разумные компромиссы с Западом. Все, чего он хочет — как можно дольше не расставаться с властью и общенациональной «кубышкой», рассчитывая растянуть ее содержание до «лучших времен». Все остальное — отвлекающий Пи-Ар и тактические уловки!

Однако выбранная Путиным тактика мелких подачек и пустых обещаний, на самом деле, есть серьезная ошибка, путь в никуда. Вернее, прямой путь к тяжелейшему экономическому и (как следствие) политическому кризису. Россия при таком скупом правителе без тяжких потерь из кризиса не выйдет, падение уровня доходов граждан будет катастрофическим. Развал бизнеса обернется массовой безработицей и сокращением потребительского спроса. Вот почему последствия пандемии и возможного нефтяного «цунами» очень скоро и с особой остротой поставят перед россиянами вопрос о дальнейшем пребывании Путина на посту лидера государства, а также о способности созданной им системы власти вообще управлять страной. И, поверьте, никакие поправки в Конституцию, «цементирующие» пожизненные сроки Путина, сотни репрессивных законов и запретов, равно как дубинки ОМОНа и Росгвардии не смогут остановить этот процесс.

Геннадий Гудков, «Фейсбук»