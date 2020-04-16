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Водители «скорой» беззащитны перед COVID-19: показательное фото из Витебска

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  • 16.04.2020, 10:29
  • 3,847
Водители «скорой» беззащитны перед COVID-19: показательное фото из Витебска

Отсутствие средств защиты подтверждают и сотрудники «скорой» из Минска.

Показательное фото из Витебска опубликовал телеграм-канал «Баста». Обратите внимание, что медики – в костюмах химзащиты, а водитель «скорой» – только в маске.

Напомним, 14 апреля в Минске умер 38-летний водитель скорой помощи. У него несколько дней держалась температура, за последнее время он дважды был на больничном. У умершего не было никаких хронических заболеваний, которые могли бы закончиться летальным исходом.

«Басте» писали несколько человек, которые работают водителями скорой помощи в Минске. Они говорили, что при выезде к человеку, у которого подозревают коронавирус, врачей экипируют полностью, а им выдают только обычную тряпочную маску.


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