Закон бумеранга 5 Вадим Зайдман, kasparov.ru

16.04.2020, 10:33

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Не стоит удивляться.

В последнее время просто умиляют иные российские авторы, удивляющиеся неадекватности российской власти, самоустранившейся от решения проблем огромной страны в условиях эпидемии. Не обеспечившей граждан элементарными масками, отправившей народонаселение в оплачиваемый за счет работодателей месячный отпуск, называющей просьбы людей о помощи – мародерством, бросившей на произвол судьбы тысячи россиян, застигнутых пандемией в других странах... И так далее – список огромен.

Я понимаю, что у некоторых авторов удивление это, наверное, нарочитое; такой журналистский прием, чтобы яснее, контрастнее обозначить разницу между европейскими правительствами, оказывающими реальную и немалую помощь своим гражданам – и этими, не знаю уж, как их назвать, барыгами, подлинными мародерами, захватившими власть в государстве и само государство сделавшими орудием не только своих преступлений, но и тотального разграбления самого государства.

Известно, что Путин искренне полагает, что хваленые западные страны устроены так же, как и Россия, нигде в мире нет демократии и свободы, что это все – красивые этикетки, придуманные тамошними правителями для оболваненного ими "быдла". Это его выстраданное убеждение, им он оправдывает свой авторитарный стиль правления и все свои преступления. Все одним миром мазаны, просто западные лидеры ловчее мимикрируют под демократов, а на самом деле все такие, как он – лгуны, лицемеры, воры и бандиты.

Случившаяся теперь пандемия – это момент истины для Путина. Она как ничто другое со всей наглядностью высветила бредовость его воззрений. Западные правительства, тратящие сейчас до 15-20 процентов ВВП своих стран на помощь оказавшимся в беде людям и бизнесу – и отечественный ВВП, требующий от работодателей оплачивать россиянам карантинный отпуск, не желающий раскупорить ни единую кубышку, заначенную в тучные нулевые. А ведь сколько было в свое время разговоров, что сверхдоходы от экспорта нефти и газа складируются в закрома родины на черный день.

Казалось бы – если то, что происходит сегодня, это не черный день – то, что тогда черный день?

Казалось бы – если уж ты объявляешь всем месячный отпуск с сохранением зарплаты, то и раскупори кубышку, и плати эту зарплату из накопленных за тучные нулевые средств.

Но российская мамаша не хочет идти в закрома.

Как это происходит в Европе, расскажу на примере Германии (Баварии).

Предприниматели, которые сейчас вынужденно простаивают, могут написать заявление и получить безвозмездную помощь в расчете на квартал, соразмерную их доходу за это время. Если в фирме есть наемные работники, то и с учетом зарплаты для них.

Чтобы не быть голословным, вот конкретная градация выплат "Soforthilfe" ("Немедленной помощи") баварским правительством. Опуститесь почти в самый низ и нажмите кнопку "Höhe der Soforthilfe" ("Размер немедленной помощи"), и вы увидите следующую табличку выплат фирмам или предприятиям в зависимости от количества занятых в нем:

– до 5 работающих – 9.000 евро,

– до 10 работающих – 15.000 евро,

– до 50 работающих – 30.000 евро,

– до 250 работающих – 50.000 евро.

Помощь, как я уже отметил, выдается на квартал, по прошествии трех месяцев, если ситуация не стабилизируется, можно будет снова обращаться за помощью.

Еще раз обращаю внимание читателей, в особенности читателя Путина Владимира Владимировича (мы прямо представляем, как он читает сайт Каспаров.Ru): вынужденный простой хозяину фирмы и его наемным работникам компенсирует баварское правительство!

Заявление на помощь оформляется за 5-10 минут online, никакой волокиты, никаких подтверждающих документов с тебя не требуют, вносишь только свой идентификационный налоговый номер и, по свидетельствам тех, кто уже получил эту помощь, деньги на твой банковский счет перечисляют чуть не на следующий день.

В Сети широко разошелся пост Александра Миндлина, живущего в Берлине (водит экскурсии по столице Германии), о помощи, которую ему – и другим предпринимателям – оказала Германия. И он впервые осознал для себя такое понятие, как "Государство". В противовес СССР, в котором он родился и вырос, и которое только и попрекало его: "Мы тебя вырастили, мы тебя выучили, теперь ты обязан, обязан, обязан... на благо страны".

Как говорится, без слов. Комментировать нечего.

Но вернемся к тому, с чего я начал эти заметки: с удивления некоторых российских авторов – у кого нарочитого, у кого совершенно искреннего – действиям, точнее, бездействию Путина и российского правительства в условиях грянувшей беды, затронувшей практически всех без исключения россиян.

Хочется спросить удивляющихся: а откуда вообще взялись эти теоретические предположения и даже ожидания, что эти ребята могли бы поделиться с согражданами честно наворованным и в поте лица распиленным?

Их "общак", как известно, составляет минимум два триллиона долларов. Приобретенное лично Путиным неустанными трудами на галерах – минимум двести миллиардов. Для чего им столько? – Чтобы жить безбедно? Совершенно очевидно, что ни два триллиона всем составом озерного кооператива, ни двести миллиардов лично Путиным не могут быть освоены, проедены и пропиты, проживи они не одну, а десять жизней. И не только ими самими, но и их детьми, и внуками, и правнуками.

Из этого следует, что основная черта, характеризующая этих ребят – патологическая, не имеющая никаких разумных, рациональных объяснений жадность. И вот от них можно было ожидать, что в трудную минуту они хоть чем-то поделятся со страной?

Это что касается чисто экономической стороны вопроса.

Далее.

Я не понимаю – как может кого-то удивлять равнодушие Путина и его подельников к проблемам России и россиян, оказавшихся один на один с эпидемией, когда эта банда еще осенью 99-го, за полгода до первых выборов Путина в президенты, взорвала дома со спящими гражданами, чтобы захватить власть!?

Блажен, кого Путин, спустя 20 лет после этого, а также последовавшей череды преступлений, может еще чем-то удивить.

Все вопли и стенания, звучащие в статьях на эту тему, – какой бессовестный президент и правительство, не помогают людям, бросили их на произвол судьбы в момент кризиса – можно прокомментировать одной фразой:

РОССИЯНЕ ИМЕЮТ ТО ПРАВИТЕЛЬСТВО, КОТОРОЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ.

И никогда еще эта максима не была так справедлива, как сегодня в отношении россиян. Даже в отношении немцев при Гитлере она не была безоговорочной – потому что у немцев, помимо Геббельс-радио и аналогичных газет, никакой альтернативной информации не было. А у россиян сегодня, кроме Соловьев-Киселев-ТВ, есть сотни других источников информации.

Россияне заслужили эту власть с самого начала, еще в 2000-м году, выбрав в президенты шефа "руссише гестапо", организации, уничтожившей миллионы своих сограждан, и прямо на их глазах устроившей взрывы домов, о чем россиянам рассказал показанный по НТВ накануне выборов документальный фильм "Рязанский сахар" (фильм, собственно, для тех, у кого своих мозгов не было, чтобы после "рязанской истории" сложить "2" и "2" и сделать соответствующие выводы) – и они все равно за него проголосовали. Такое народонаселение ничего, кроме презрения, не вызывает.

А еще большее презрение вызывают лучшие из лучших демократических пастырей, которые вместо того, чтобы криком кричать, как кричали Кассандры нашего времени Марина Салье и Валерия Новодворская, что нельзя красного гестаповца выбирать в президенты, истово убеждали это народонаселение в честности и порядочности взлезающего на галеры кандидата.

И дальнейшие трагедии и преступления режима – "Курск", "Норд-Ост", Беслан, далее по списку – нисколько не привели россиян в чувство.

Россияне в лучшем случае равнодушно молчали, а многие – даже радовались, когда пришли за украинцами.

То же самое произошло, когда пришли за сирийцами.

Теперь наступил момент, когда пришли за самими россиянами.

Надо ли спрашивать и удивляться, как это так получилось, что за ними тоже пришли?

Впрочем, большинство россиян в упор не видит связи между прошлыми преступлениями режима – и теперешними бедами страны, наплевательского отношения к людям со стороны президента и правительства. А многие до сих пор полагают, хотя уже и без прежней эйфории, что Крым возвращать в родную гавань было необходимо, равно как и устанавливать в Украине "русскую весну".

Однако, незнание закона бумеранга ни в коей мере не предохраняет от его неминуемого возвращения.

P.S. Вы не поверите – не успел я отослать этот материал на Каспаров.Ru, как пришло сообщение, что Путин пообещал малому и среднему бизнесу предоставить безвозмездную государственную помощь на выплату зарплат своим работникам, исходя из расчета 12130 рублей на человека. Такое ощущение, что он ознакомился с моей статьей до ее публикации, увидел мое прямое обращение к читателю Путину В.В. и таким образом поспешил опровергнуть мои гнусные предположения о его нежелании раскупорить кубышку и поделиться с россиянами честно наворованным.

А теперь сравните обещанную на нос сумму – 145 евро по сегодняшнему курсу – с суммами выплат, предоставляемыми баварским правительством. Даже если допустить, что эти 12 тысяч будут реально выплачены – при этом можно представить, сколько хозяевам фирм придется пройти кругов бюрократического ада, чтобы получить их – остальную часть зарплаты за время простоя фирмы все равно им придется доплачивать из своего кармана?

Вадим Зайдман kasparov.ru