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Коронавирус добрался до ЛТП под Слуцком

  • 16.04.2020, 10:46
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Коронавирус добрался до ЛТП под Слуцком

Вспышка инфекции может привести к большому количеству жертв.

ЛТП №3 под Слуцком закрыто на карантин. У сотрудников и тех, кто привозит продукты, на въезде проверяют температуру и дезинфецируют автомобили, сообщает телеграм-канал «Баста».

«ЛТП №3 в Павловке закрыто на карантин. Кто-то из персонала – контакт первого уровня. На КПП всех проверяют», - пишет читатель канала.

«Привез продукты в ЛТП в деревне Павловка Слуцкого района. Здесь проверяют температуру прибором. При въезде дают маски и обрабатывают машину. Еще требуют паспорт и проверяют. Такого здесь никогда не было. Не пускают на проходную как раньше, документы берут через форточку», - пишет еще один читатель «Басты».

Белорусские правозащитники не раз отмечали, что эпидемия коронавируса в местах лишения и ограничения свободы в нашей стране может привести к огромному количеству жертв.


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