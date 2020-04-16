В Украине почти каждый пятый инфицированный коронавирусом — медик 16.04.2020, 10:59

Фото: ТАСС

Больше всего врачей заразились в Черновицкой области.

По состоянию на 16 апреля в Украине 788 медицинских работников заразились коронавирусом SARS-CoV-2.

Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает hromadske.ua.

По информации министра, больше всего медиков заразились в Черновицкой области — 126 зарегистрированных случаев.

«Мы анализируем каждый случай заболеваемости медицинского работника, в связи с чем произошло это заболевание, в какой больнице и в каких условиях», — отметил Степанов.

Озвученное количество инфицированных составляет 18,9% от общего количества больных в Украине — 4161 гражданина. Фактически почти каждый пятый инфицированный — медработник.

По состоянию на утро 16 апреля в Украине лабораторно подтвердили 4161 случай инфицирования коронавирусом:16 человек умерли, в то же время 186 пациентов выздоровели.