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Уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, посвященную карантину

  • 16.04.2020, 11:24
Уличный художник Бэнкси показал свою новую работу, посвященную карантину

Новая работа стала первой, опубликованной с середины февраля.

Уличный анонимный художник Бэнкси опубликовал в инстаграме свою новую работу, посвященную теме самоизоляции, пишет «Медуза».

На снимках изображены по меньшей мере девять нарисованных крыс, которые устроили беспорядок в ванной комнате художника. «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», — написал Бэнкси. Новая работа стала первой, опубликованной в его инстаграме с середины февраля.

Как и все в Великобритании, Бэнкси сидит дома. Жителям страны с 23 марта разрешено покидать дома лишь в нескольких случаях: если надо на работу, в магазин, аптеку или к врачу. Кроме того, раз в день можно заниматься на улице спортом.


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