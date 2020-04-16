Минздрав распорядился выписать из больниц пациентов с коронавирусом 7 16.04.2020, 11:28

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Власти проводят спланированное массовое заражение белорусов коронавирусом.

Министерство здравоохранения Беларуси издало приказ о выписке из больниц пациентов с COVID-19 в «нетяжелой форме» и с так называемой «внебольничной пневмонией», сообщает «Радыё Свабода».

Согласно документу, больницам было приказано:

Утвердить порядок помощи на дому для пациентов с легкой пневмонией, не связанной с инфекцией COVID-19, а также пациентов с коронавирусом в амбулаторных условиях;

Руководителям отделов здравоохранения отделов исполкомов, главному государственному санитарному врачу областей и Минска было приказано выписать контакты первого уровня из больниц в амбулаторные условия. В том числе, если еще нет результатов лабораторного исследования, проведенного на седьмой день после контакта с носителем инфекции COVID-19;

Организовывать помощь контактам первого уровня, выписанным из больниц для дальнейшего амбулаторного лечения, проводить лабораторные исследования в установленные сроки;

Оказать помощь в домашних условиях пациентам с инфекцией COVID-19 без симптомов и с «нетяжелой формой» течения болезни;

Оказать медицинскую помощь на дому пациентам с «внебольничной пневмонией» в нетяжелой форме;

Приказ был подписан министром здравоохранения Владимиром Караником, а его заместитель отвечает за надзор за его выполнением.

Независимые эксперты считают, что белорусские власти проводят сознательное массовое заражение белорусов коронавирусом. Одним из мероприятий этого плана является выписка из больниц пациентов с «нетяжелой формой» коронавируса и контактов первого уровня. В результате могут умереть тысячи человек. Действия властей попадают под три статьи Уголовного кодекса Беларуси.