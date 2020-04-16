В час испытаний не подвели Финляндию 2 Алексей Макаркин

16.04.2020, 11:37

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Как молодое правительство этой северной страны справляется с пандемией.

В прошлом году в России немало иронизировали над новым правительством Финляндии. В нем лидеры всех партий, входящих в состав коалиции, и ключевые министры – женщины.

Премьер-министру Санне Марин 34 года, к моменту своего назначения она имела небольшой политический опыт на общенациональном уровне (депутат парламента с 2015 года, полгода занимала министерский пост). К тому же – что шокировало российскую аудиторию – воспитывалась в однополой семье. Министру внутренних дел – тоже 34, министру финансов – 32.

Тогда приходилось читать в интернете, что в спокойное время такое правительство может еще на что-то и сгодится, но если настанет час испытаний, то потребуются мужи со стальными взглядами, которые будут способны решать настоящие проблемы.

Час настал раньше, чем кто-либо думал. Сейчас в Финляндии 3237 заболевших, умерли 72 человека. Причем страна выходит из пандемии, в стране спад числа новых заражений – сегодня заболели всего 76 человек. В стране введен карантин, который эффективно соблюдается. Конечно, немалую роль в этом играет сознательность жителей страны, но следует учитывать и качество управления.

Так что женское правительство со своей задачей справляется.

Алексей Макаркин, Telegram