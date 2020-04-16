Бегство инвесторов из российской валюты побило рекорд 2014 года 3 16.04.2020, 11:52

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Этот процесс начался в конце февраля и ускорился в марте.

Российский валютный и долговой рынок в марте и начале апреля пережили бегство иностранных инвесторов, побившее рекорд 2014 года.

Как сообщает ЦБ в «Обзоре рисков финансовых рынков», чуть больше чем за месяц нерезиденты сбросили на МосБирже 389,6 миллиарда рублей, пишет finanz.ru.

Выход иностранных инвесторов из российских активов начался в последней декаде февраля и ускорился в марте, отражая «реакцию на распространение пандемии коронавирусной инфекции и отсутствие уверенности в заключении нового соглашения по ограничению добычи на рынке нефти», констатирует регулятор.

10 марта, в первый день торгов после 30-процентного обвала Brent, нерезеиденты купили валюты на 82,2 млрд рублей, а с 11 марта начали избавляться от российского госдолга.

За четыре недели западные банки и фонды продали облигации федерального займа на 286,5 млрд рублей - или около 9% портфеля размером 3,2 триллиона.

Выкупать бумаги пришлось узкому кругу крупных банков, отнесенных ЦБ к «системно значимым», кроме которых покупателей на рынке почти не осталось.

Для самих банков обвал рынка госдолга обренулся убытками: снижение цен на бумаги принесло 300 млрд рублей «отрицательной переоценки» систмно значимым кредитным организациям, 90 млрд рублей потеряли негосударственные пенсионные фонды, 52 млрд рублей - страховые компании, 27,8 млрд рублей - брокеры, перечисляет ЦБ.

Чтобы банки продолжали выкупать стремительно дешевеющие бумаги, ЦБ разрешил им не учитывать убытки на балансе и оценивать свои портфели по докризисным ценам (на 1 марта). Послаблениями, действующими до 1 января 2021 года, воспользовались три банка.

Деньги банкирам тем временем предоставил ЦБ, заливавший в систему 800 млрд рублей кредитов репо. Он же стал главным покупателем рублей, от которых избавлялись иностранные инвесторы, чтобы купить доллары и вывести капитал из России.

За период с 10 марта по 8 апреля ЦБ продал на рынке валюту из собственных резервов и ФНБ на 245 млрд рублей (около 3,2 млрд долларов). «Это позволило сгладить негативное влияние резкого снижения нефтяных цен на приток валюты», - объясняет центробанк.

С частью валютных резервов пришлось расстаться и банкам: в первый день торгов после обвала нефти на 30%, 10 марта, системно значимые кредитные организации продали валюту на 82,5 млрд рублей, полностью покрыв спрос бегущих иностранцев (они купили 85,8 млрд).

На начало года у российских банков было около 17 млрд долларов свободной валюты - это наличные, размещенные за рубежом, сверх суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам.

Западных банки и их российские «дочки» тем временем еще в конце февраля полностью закрыли операции carry-trade c рублем на денежном рынке и начиная с марта ставят на его падение через свопов, отмечает ЦБ.

Объем таких ставок на начало апреля достиг 3,9 млрд долларов, отмечает ЦБ, подчеркивая, что на данный момент недостатка валютной ликвидности не наблюдается.