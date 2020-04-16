Жительница Бешенковичей: Больница заполнена, люди умирают, санстанция слегла первой 2 16.04.2020, 11:59

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Эпидемия коронавируса поразила райцентр Витебской области.

Жительница Бешенковичей Витебской области рассказала телеграм-каналу «Баста» о ситуации с распространением коронавируса в городском поселке.

- Мой ребенок посещал детский сад №6. Там начала болеть администрация. Сначала - заместительница заведующей, потом - сама заведующая. Заведующая некоторое время была на больничном, недавно положили в больницу с пневмонией. Мы же все прекрасно понимаем, что значит «пневмония». Больница переполнена больными пневмонией, смерти были.

Переживаю, как мама, потому что госпитализировали заведующую, а ее муж работает сторожем в этом же самом детском саду. Он как работал, так и продолжает работать. Никакой обработки не проводилось, карантин не ввели. На данный момент детский сад посещают около двадцати детей. Точно не скажу, потому что мой ребенок остается дома. Все знают, что дети могут быть переносчиками, но на все это закрывают глаза. А ведь в детском саду работает достаточное количество людей пенсионного возраста, люди хорошие. Мне по-человечески просто жалко тех, кто каждый день приходит туда и подвергает опасности свое здоровье и здоровье родных.

- Вам объясняли, почему не проводили дезинфекцию?

- Так даже сама санстанция бешенковическая первой слегла. Лежат многие с пневмонией и на карантине из-за того, что они одними из первых подцепили этот вирус. Женщина, сотрудница пенсионного возраста, скончалась. Санстанция закрыта, не работает. Кто-то в больнице, кто-то на изоляции. Они первые и пострадали от всего от этого.

Тоже самое - с исполкомом. Там, правда, были предприняты какие-то меры, приезжала санстанция из Витебска и обрабатывала исполком.

- Какая ситуация в больнице Бешенковичей?

- Каждый день узнаем о новых случаях, о том, что люди туда попадают, много знакомых лежит в больнице с диагнозом пневмония. Диагноз коронавирус не выставляют. Все вуалируют под ОРВИ, пневмонию, простуду. При этом, есть случаи летального исхода.

Выкладываются врачи и медсестры по полной программе, к ним нет никаких претензий, низкий поклон за это. Но если еще начнут болеть дети, будешь сам себе локти кусать, винить всех за то, что хоть как-то не повлияли на эту ситуацию.

- Как люди реагируют на распространение заражения?

- Знаете, здесь ответственно ко всему подошли, Бешенковичи – небольшой поселок, опустели улицы, людей нечасто встретишь. Если в магазин какой заходим по необходимости, то видим, что люди там в перчатках, в масках. Ответственно ко всему относятся.

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