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Стало известно, кто попадет под амнистию в этом году

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  • 16.04.2020, 12:22
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Стало известно, кто попадет под амнистию в этом году

Верховный Суд подготовил проект закона.

Закон об амнистии обсуждается на совещании у Лукашенко 16 апреля. Проект закона подготовил Верховный суд по поручению руководителя государства. Он приурочен к 75-летию Победы, сообщает «Еврорадио».

В частности, обсуждались амнистия людей, осужденных за незаконный оборот наркотиков. Лукашенко сообщил, что в этом году в перечень тех, кто попадает под амнистию, предложено включить несовершеннолетних распространителей наркотиков в составе организованной группы и осужденных за коррупцию. Им предложено сократить срок наказания на один год.

Вместе с тем Лукашенко подчеркнул, что под амнистию могут попасть только люди, не представляющие опасности для общества и государства. Закоренелые сбытчики наркотиков поблажек не почувствуют.


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