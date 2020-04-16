Участники парада о мерах предосторожности: Раздали градусники 18 16.04.2020, 12:29

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иллюстрационное фото «Радыё Свабода»

В масках и перчатках, как заявили кураторы, необходимости нет.

Шестеро воспитанников Брестского областного кадетского училища, расположенного в деревне Ястрембель Барановичского района, отобраны для участия в столичном параде, пишет intex-press.by.

Репетиции парада проходят каждый будний день. В программу входят как занятия с офицерами, так и самостоятельная подготовка.

– Условия для проживания в Минске нам нравятся, – рассказал сопровождающий кадетов воспитатель Василий Лавринович.

По словам Василия Лавриновича, кадетам были выданы градусники. Каждый раз, выезжая на тренировку и возвращаясь после нее, ребята меряют температуру.

– Мы считаем, что данных средств профилактики в наших условиях вполне достаточно, в масках и перчатках необходимости нет, – пояснил Михаил Шингель, второй куратор кадетов.

Напомним, в Москве решили перенести парад на 9 мая.