Участники парада о мерах предосторожности: Раздали градусники

Участники парада о мерах предосторожности: Раздали градусники18
- 16.04.2020, 12:29
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В масках и перчатках, как заявили кураторы, необходимости нет.
Шестеро воспитанников Брестского областного кадетского училища, расположенного в деревне Ястрембель Барановичского района, отобраны для участия в столичном параде, пишет intex-press.by.
Репетиции парада проходят каждый будний день. В программу входят как занятия с офицерами, так и самостоятельная подготовка.
– Условия для проживания в Минске нам нравятся, – рассказал сопровождающий кадетов воспитатель Василий Лавринович.
По словам Василия Лавриновича, кадетам были выданы градусники. Каждый раз, выезжая на тренировку и возвращаясь после нее, ребята меряют температуру.
– Мы считаем, что данных средств профилактики в наших условиях вполне достаточно, в масках и перчатках необходимости нет, – пояснил Михаил Шингель, второй куратор кадетов.
Напомним, в Москве решили перенести парад на 9 мая.