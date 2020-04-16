Загадочные камни в Аргентине оказались доисторическими животными 16.04.2020, 12:37

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На странную группу камней наткнулся житель пригорода Буэнос-Айреса.

Найденные в Аргентине странные камни оказались окаменевшими древними предками броненосцев. Житель пригорода Буэнос-Айреса наткнулся на странные камни, когда пас коров на берегу местной реки, пишет lenta.ua.

Заинтересовавшись находкой, мужчина привел на место ученых, которые с удивлением обнаружили, что это — окаменевшие останки глиптодонов, древних предков современных броненосцев.

"Большие камни яйцевидной формы показались мне очень необычными. Не знаю, почему, но я решил сообщить ученым о своей находке. И не зря! Выяснилось, что это не камни, а останки доисторических существ, которые были предками броненосцев", — рассказывает мужчина по имени Хуан де Диос Сота.

Раскопав "камни", ученые подтвердили свои первоначальные предположения. Находки оказались останками древних существ, которые жили здесь примерно двадцать миллионов лет назад.

"Речь идет об останках четырех особей глиптодонов. Тот факт, что мы нашли их в виде тесной группы, каждая особь которой направлена в одну и ту же сторону, указывает на то, что смерть настигла их одновременно.

Вероятно, глиптодоны умерли в результате какого-то катастрофического события, связанного с обвалом грунта. Но точную причину гибели этих доисторических существ еще только предстоит установить", — рассказывают палеонтологи, которые теперь изучают район находки на предмет других древних останков.