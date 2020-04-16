Вспышка коронавируса произошла на предприятии «Гранит» в Микашевичах 16.04.2020, 12:48

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Фото: inform-progulka.by

Эпидемия COVID-19 в Лунинецком районе разрастается.

На предприятии «Гранит» в Микашевичах Лунинецкого района Брестской области обнаружены несколько случаев коронавируса. Часть работников отправили в отпуск за свой счет, сообщает телеграм-канал «Баста».

«На «Граните» в Микашевичах всех работников, которые не из Микашевичей, отправили в отпуск за свой счет. Добровольно-принудительно. Тех, кто из Лунинца, из Ситницы, из Синкевичей. Работники из города Микашевичи продолжают работать, их это не коснулось», - сообщил читатель канала.

«Нас отправляют на две недели в отпуск за свой счет. Неофициально объясняют тем, что у одного работника подтвердили коронавирус», - пишет сотрудник предприятия.

Журналисты связались с работниками «Гранита» в соцсетях.

«Несколько человек забирали с подозрением на вирус. Из других цехов. В моем пока никого. В начале месяца отправили в отпуск всех, кому в мае было по графику. Тех, кто ездил на завод из Лунинца и соседних деревень - тоже. Ввели масочный режим. В автобусах и на планерках - только в масках или респираторах. По территории тоже», - сообщил один из сотрудников предприятия.

«Забирали их цеха буровзрывных работ, подозрение на коронавирус», - написал еще один работник.

Напомним, сегодня утром мы уже сообщали о том, что растет количество зараженных коронавирусом в Лунинецком районе Брестской области. О новых случаях среди студентов, сотрудников Следственного комитета и жителей деревень района сообщают читатели «Басты».

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