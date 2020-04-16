Правозащитники признали Филиппа Шаврова политзаключенным 1 16.04.2020, 12:56

Филипп Шавров

Они требуют немедленно ее освободить и прекратить уголовное преследование.

Активист молодежной оппозиционной организации «Молодой фронт» Филипп Шавров был задержан 19 января 2020 г. после того, как сам явился в милицию и заявил о том, что это он раскрасил руки памятнику А. С. Пушкину в Минске, сообщает сайт spring96.org.

Активист также признался в расследовании, что 16-17 января нарисовал маленькое изображение бело-красно-белого флага на памятнике убитых сотрудников МВД, а 17-18 января написал «1937» на заборе насосной станции в Боровлянах.

На данный момент материалы дела переданы в суд Центрального района Минска. Филип Шавров все еще находится в следственном изоляторе № 1 в Минске. В случае признания его виновным, молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы (максимальное наказание предусмотрено в части 2 статьи 339 Уголовного кодекса).

Правозащитники считают, что в его действиях нет состава преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 339 Уголовного кодекса («Хулиганство»), и лишение свободы Филиппа Шаврова является произвольным и политически мотивированным.

Поэтому правозащитные организации признают Филиппа Шаврова политическим заключенным в соответствии с пунктом 3.1 (а) Руководства по определению «Политического заключенного» и требуют прекращения уголовного преследования путем отмены меры пресечения и заключения под стражу.