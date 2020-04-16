The Economist: Путин-невидимка 2 16.04.2020, 12:52

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Глава Кремля странным образом дистанцируется в борьбе с пандемией.

Последние 20 лет россиянам говорят, что они не смогут выжить без своего президента-супергероя Владимира Путина. Лишь месяц назад советская космонавтка Валентина Терешкова, которая стала политиком, призвала парламент отменить конституционные ограничения, согласно которым Путин должен уйти с поста президента в 2024 году. "Путин единственный, кто может спасти страну от кризиса", сказала она, и поэтому, он должен избираться снова и снова, пишет The Economist (перевод – "Зеркало недели. Украина").

В течение последних нескольких месяцев российской общественности также говорили, что угроза нового коронавируса была сильно преувеличена, что американцы изобрели его для нанесения вреда Китаю, и что Россия хорошо защищена. Сейчас Москва и многие другие города находятся в закрытом положении, а число случаев заражения растет в геометрической прогрессии. Тем не менее, Путин почти исчез из поля зрения общественности, затаившись в своей резиденции. Если в воздухе и витает вина, то Путин не хочет ее поймать.

Безусловно, Путин действительно выполнил один из своих фирменных рекламных трюков для телекамер, надев ярко-желтый костюм с противогазом и респиратор и посетив больницу, где лечили пациентов с COVID-19. Но такие трюки вызвали только отсутствие эмпатии и лидерства, которое он, очевидно, хотел продемонстрировать.

Путин избегал даже упоминания таких слов, как "карантин" или "блокировка". Он также не объявил чрезвычайное положение, опасаясь, что это повредит его рейтингам одобрения, которые снижались в течение нескольких месяцев. Однако он продлил "нерабочие дни" до конца апреля.

Очевидно, он ничего не сказал о том, как правительство планирует поддерживать экономику. Работники государственного сектора, которые составляют 40% рабочей силы в России, будут продолжать получать зарплату. Но частные фирмы были брошены остались без присмотра. Путин не сформулировал национальный план борьбы с эпидемией. (Некоторые российские комментаторы, проводят параллели сегодняшней ситуации с тем, как Сталин выехал на свою далеко расположенную от Москвы дачу в первые несколько дней после нападения Германии на Советский Союз в 1941 году.)

Непопулярные меры, несомненно, должны быть приняты. Путин переложил ответственность за них на губернаторов регионов. Это могло бы иметь смысл, если бы он не потратил последние 20 лет на демонтаж российского федерализма, централизацию власти и лишение регионов политической автономии и финансовых ресурсов.

Одним заметным исключением является Москва, чей мэр Сергей Собянин находится у руля одного из крупнейших муниципальных бюджетов в мире. Собянин стал жестким, решительным лидером, который не только борется с кризисом в Москве, но и координирует работу других регионов. Между тем Путин, похоже, озабочен пропагандой. Он послал российские военные самолеты, загруженные аптечками, в Америку и Италию, возможно, чтобы напомнить местным избирателям, что Россия - сверхдержава.

Кризис открыл новые возможности для самого известного лидера российской оппозиции Алексея Навального. Его регулярные трансляции на YouTube о "предательстве Путина своего народа" собирают около 2 миллионов просмотров, поскольку люди ищут альтернативы официальным "новостям". Близкая соратница Навального, Анастасия Васильева, сильный лидер независимого союза врачей, провела собственную кампанию против неадекватности российской медицинской системы. Она получила достаточно общественного внимания, чтобы сделать себя объектом репрессивной машины России. 2 апреля, когда она пыталась доставить маски и перчатки в небольшую больницу под Москвой, полиция грубо задержала ее. Организация Amnesty International, прокомментировала, что "поразительно, что российские власти, похоже, боятся критики больше, чем смертельной пандемии COVID-19".

Россия побила очередной антирекорд по коронавирусу. Накануне российский президент заявил, что могут быть развернуты военные для борьбы со вспышкой.

COVID-19 не остановит агрессию Путина, в частности против Украины. По словам американского эксперта, даже если негативное экономическое влияние от пандемии будет углубляться, Путин вряд ли свернет свои интервенции за рубежом.