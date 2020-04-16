Борьбу с коронавирусом в Беларуси переложили на плечи бюджетников 2 16.04.2020, 13:35

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Фото: kp.by

В Витебске работники горисполкома целый день будут работать бесплатно.

Местные исполкомы вынуждены сами бороться с пандемией без помощи государства.

В редакцию Charter97.org попал текст распоряжения из Витебского горисполкома. Власти города просят в добровольно-принудительном порядке всех работников перечислить на счет денежные средства в размере однодневного заработка.

Собранные средства нужно предоставить до 17.04.2020. Далее деньги должны быть перечислены для содействия медицинским работникам в борьбе с коронавирусом.

Напомним, что в власти Беларуси до сих пор считает, «карантин стране не нужен». Правительство выделило на борьбу с новым коронавирусом всего 891 058 долларов.