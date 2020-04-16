Зеленский: Будем бороться, пока не освободят всех украинцев 1 16.04.2020, 13:41

Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает rbc.ua.

«Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем и наших военных, и героев, политзаключенных, и обычных граждан. Мы будем бороться, пока не освободят всех украинцев», - заявил президент Украины.

Сегодня офис президента Украины сообщил о начале очередного этапа обмена удерживаемыми лицами с пророссийскими боевиками.

«Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях», – сказано в сообщении.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».