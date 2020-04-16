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Зеленский: Будем бороться, пока не освободят всех украинцев

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  • 16.04.2020, 13:41
Зеленский: Будем бороться, пока не освободят всех украинцев
Владимир Зеленский

Президент Украины прокомментировал обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина будет бороться пока не освободят всех украинцев из плена. Об этом он заявил в видеообращении, сообщает rbc.ua.

«Я радуюсь каждый раз, когда возвращаем и наших военных, и героев, политзаключенных, и обычных граждан. Мы будем бороться, пока не освободят всех украинцев», - заявил президент Украины.

Сегодня офис президента Украины сообщил о начале очередного этапа обмена удерживаемыми лицами с пророссийскими боевиками.

«Начался очередной этап взаимного освобождения удерживаемых лиц – Украина возвращает 19 своих граждан, находящихся в неволе на временно оккупированных территориях», – сказано в сообщении.

Взаимное освобождение удерживаемых лиц происходит в рамках формата «всех на всех».


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