В Беларуси восстановили замок Белый Ковель 2 16.04.2020, 13:55

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Он был уничтожен войсками Петра I.

Резиденцию рода Сангушек сначала взорвали войска Петра I, а после восстания 1831-го российские власти продали замок «на кирпич». Увидеть, как выглядел Белый Ковель, от которого сегодня осталась только одна башня, стало возможно благодаря проекту VKL3D, пишет gazetaby.com.

Панорамный фильм явился продолжением выставки «Апыніся ў сэрцы Гісторыі» в Национальном историческом музее. Он, как и другие проекты, будет демонстрироваться в очках виртуальной реальности.

Однако, учитывая нынешнюю ситуацию, авторы решили выложить видео в свободный доступ, чтобы каждый, не выходя из дома, мог увидеть этот прекрасный замок и побывать в местечке Смоляны в ХVІІ веке.

Сегодня от Белого Ковеля осталась только одна башня.

Тем грандиознее выглядит восстановленный замок, пусть пока только в 3D-формате.

(Смотреть будет значительно интересней, если двигать телефоном или мышкой, и оптимально — в качестве 1080s60HD.)

История «Белого Ковеля»

Смолянский замок был построен в первой четверти XVII века по приказу князя Семена Андреевича Сангушко. Свое название Белый Ковель получил в честь бывшего родового имения Сангушек в Ковеле, а также еще и потому, что стены замка были окрашены в белый цвет.

История Смолянского замка — это практически история нашего государства. Из-за своего близкого расположения к восточным рубежам он, как и другие замки в восточной части ВКЛ, не раз подвергался нападениям. Белый Ковель был частично разрушен во время войны Москвы с Речью Посполитой 1654-1667 годов. А во время Северной войны отступающие войска Петра I взорвали замок.

После этих событий Смольянский замок начал приходить в запустение (основной резиденцией рода Сангушек стал Гродно). А после восстания 1830-1831 годов замок был конфискован у его собственников и передан российскому сенатору Василию Семёнову. Он и довершил уничтожение замка — продал местным дельцам «на кирпич».

В 1860—1870 годах остатки замка перешли в собственность статского советника Титова, который, надо отдать ему должное, прекратил разборку и даже произвел консервацию сохранившейся башни. Ее сегодня мы и можем наблюдать.

Однако, есть надежда, что благодаря проекту VKL3D, мы в скором времени сможем восхищаться замком не только виртуально. Как это стало с Кревским и Гольшанским замками.