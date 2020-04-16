Вспышка коронавируса произошла на Березовской ГРЭС 2 16.04.2020, 14:17

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Бывший главный инженер в течение недели ходил с инфекцией на работу.

Руководитель учебного центра «Энергетик» на Березовской ГРЭС в городе Белоозерске Брестской области, который ранее работал главным инженером ГРЭС, доставлен в Брест в тяжелом состоянии. Читатели телеграм-канала «Баста» отмечают, что уже после обращения к врачам он неделю ходил на работу:

«Бывший главный инженер Березовской ГРЭС, сейчас на ИВЛ в Бресте. Его жена и сын - в инфекционном с пневмонией. Инженер заболел, у него была температура, обратился к врачу. Больничный ему не дали, сказали обычная простуда. Он неделю ходил на работу, сейчас работает преподавателем. Потом ему стало так плохо, что он уже не мог ходить, ну а дальше как у всех - «скорая» и госпитализация».

Читатели канала сообщили, что бывший главный инженер Березовской ГРЭС сейчас возглавляет учебный центр «Энергетик» на электростанции. Информацию о его заражении коронавирусом нам подтвердили также сотрудники ГРЭС.

Ранее «Басте» сообщали о том, что в городской больнице Белоозерска находятся более 30 человек с «пневмонией».

«В инфекционном отделении городской больницы лежит пять человек - студенты из Витебска и из Минска, а также один мужчина после заграничной командировки. Еще 27 человек с пневмонией в другом отделении», - писал 14 апреля читатель канала из Белоозерска.

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