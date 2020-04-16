Путин тонет 4 16.04.2020, 14:22

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Как РФ вытесняют с газового рынка Европы.

«Газпром» проиграл в Стокгольмском арбитражном суде спор с «Польской нефтяной и газовой компанией» (PGNiG). Согласно пресс-релизу, опубликованному на сайте компании PGNiG, которая является государственным предприятием, суд принял решение пересмотреть ценовую формулу на покупку газа, поставляемого «Газпромом» по Ямальскому контракту, сделав ее более близкой к рыночной. По оценке польской стороны, теперь «Газпрому» придется выплатить PGNiG около 1,5 млрд долларов США компенсации за переплату в период с 1 ноября 2014 по 29 февраля 2020 года. Однако, это не единственные топливные проблемы президента России Владимира Путина. Еще до вспышки пандемии коронавируса между мировыми производителями нефти началась война на снижение цен.

В эфире «Польского Радио» о топливных проблемах Российской Федерации и о войне на снижение цен говорили Яцек Сасин, вице-премьер Польши, Ежи Таргальский, политолог, и Ежи Квециньский, глава Польской нефтяной и газовой компании PGNiG.

1,5 миллиарда долларов – это значительные деньги даже для такой компании как «Газпром». Свою оценку решению международного арбитража дал вице-премьер Яцек Сасин:

«За этот период, с осени 2014 году и до сих пор, это возвращение средств в размере 1,5 миллиарда долларов, то есть более 6 миллиардов злотых. Одновременно это означает, что до конца срока действия контракта, то есть до 2022 года, мы будем платить за российский газ меньше. Будем платить рыночную цену, а не цену, навязанную Польше в результате газового шантажа».

В интервью телеканалу Польского телевидения TVP INFO вице-премьер, обратил внимание на то, что инвестиции позволят Польше полностью отказаться от российского газа:

«Это дает компании PGNiG мощный потенциал на необходимые инвестиции, которые позволят уже в недалеком будущем полностью избавиться от российского шантажа и диктата, который Россия нам годами навязывала как монополист. Сейчас мы действительно можем более оптимистично смотреть в будущее и надеяться, что после 2022 года, то есть когда прекратит свою юридическую силу Ямальский контракт с Россией, Польша станет полностью независима от российского газа».

Политолог Ежи Тарґальський в своей авторской передаче «Геополитический тигель» отметил другую топливную проблему команды Владимира Путина, а именно — ценовую войну на топливных рынках:

«На нефтяную войну следует взглянуть не только как на войну между США и Россией или между Россией и Саудовской Аравией, но также как на внутренний российский конфликт. Автором плана этой нефтяной войны был Игорь Сечин. Он является президентом российской государственной компании «Роснефть», а главной жертвой его политики стал ЛУКОЙЛ, частная компания. По данным издания Bloomberg, владельцы ЛУКОЙЛ – Вагит Алекперов и Леонид Федун – понесли убытки в размере 5 миллиардов долларов. Конечно, не только они потеряли на этом кризисе. Журнал Forbes подсчитал, что 97 российских олигархов потеряло в целом 8,8 миллиарда долларов. Однако, Bloomberg сообщает, что 24 важных олигархов потеряло 13,9 миллиардов долларов. Согласно этим данным, Олег Дерипаска потерял 0,5 миллиарда; Геннадий Тимченко, «главный кассир» Путина, потерял 600 миллионов долларов. Сами понимаете, что олигархи очень «благодарны» Путину и, конечно, Сечину».

Ежи Таргальский, дал свою оценку внутреннему конфликту в кругах российских элит:

«На всю эту ситуацию нужно смотреть, как на конфликт внутри российской власти. Какие перспективы? Леонид Федун (один из владельцев ЛУКОЙЛ) правильно обратил внимание на то, чего другие не замечают. Цена на топливо в России не зависит от цены барреля нефти. Зато в американской системе она зависит. Поэтому низкая цена нефти, а вследствие чего и низкая цена горючего в США повлияет на рост прибыли и позволит увеличить доходы на 6%. По мнению Федуна, победителем этой войны станут США и Китай, а проиграют Россия и Саудовская Аравия. Я лично сомневаюсь, что Саудовская Аравия, потому что, во-первых, по подсчетам Bloomberg, цена на нефть в дальнейшем будет падать и в середине апреля достигнет почти 20 долларов, а во-вторых, при цене ниже 30 долларов за баррель Саудовской Аравии денег хватит до 2027 года. Если это правда, то при таких ценах на нефть к 2027 году не только от России не останется и следа, а даже исчезнет участок, на котором стоит бензозаправка, называемая Россией».

По мнению политолога, Россия после нефтяной войны потеряет возможность финансировать свои силовые структуры:

«На самом деле, цены на нефть в последнее время искусственно сохранялись из-за ограничения продажи. Поэтому перспективы для России катастрофические - это нужно четко понимать. Если в 2022-2023 годах баррель нефти будет стоить менее 35 долларов, Россия будет вынуждена сократить добычу. Таким образом, Россия не заработает, потому что цены будут низкими, и еще раз не заработает, потому что не сможет эту нефть продать. То есть, в России грядет долговременный экономический кризис, даже если не принимать во внимание пандемию коронавируса. Если речь идет о добыче нефти, благодаря которому Россия живет, потому что это основа российского бюджета, где первую позицию составляет оружие. Поэтому Россия не будет способна финансировать свои вооруженные силы. Она уже должна была ограничить свой военный бюджет и вынуждена будет ограничить еще больше».

1,5 миллиарда долларов, которые в результате решения арбитражного суда Газпром должен будет выплатить польской компании PGNiG, наверное, ограничит бюджет российской агрессии в Европе, о котором упоминал Ежи Таргальський. Глава компании PGNiG, Ежи Квецинський подчеркнул, что договоренности с РФ были очень невыгодны для польской экономики:

«Победа в арбитражном суде Стокгольма является огромным успехом не только для PGNiG, но и для всей Польши, потому что Ямальский контракт был тем, что обременяло нас долгие годы. Он был подписан в 1996 году. Однако, в 2010 году контракт был пересмотрен и изменён неблагоприятно для нашей страны. Следовательно, мы платили одну из самых высоких цен за газ в мире. Это были совершенно нерыночные цены. Нельзя отрицать, что нас использовали. Поэтому решение арбитража — это успех, которого мы ждали несколько лет, успех, который завершил 5-летний спор».

Подобный спор с «Газпромом» был у Украины в конце 2019 года. Поэтому PGNiG готова к такому варианту развития событий.

В интервью «Польскому Радио», Ежи Квецинський согласился с утверждением, что высокая цена на газ для Польши была политическим решением:

«Наверное, это все-таки было больше политическим решением, ведь «Газпром» не является частной фирмой, а его контролирует российское правительство. Хотя нужно также честно признать тот факт, что и Польская нефтяная и газовая компания тоже более, чем на 70% контролируется правительством Польши. Поэтому, я думаю, что завышение цен было политическим решением, нас просто использовали, мы платили завышенные, не рыночные цены. Однако, по новой формуле, мы будем платить цену, очень приближенную к общеевропейской».