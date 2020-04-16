В Сейм Польши внесено предложение продлить срок президентских полномочий до семи лет 16.04.2020, 14:40

Срок действующего президента может быть продлен на два года.

В Сейм Польши внесен проект изменений в Конституцию, который предусматривает увеличение срока президентских полномочий до 7 лет. Инициатором проекта является партия «Соглашение», под ним также подписались депутаты от партии «Право и справедливость», сообщает «Польское радио».

Предложенный проект состоит из трех положений и предусматривает изменение статьи 127 Конституции Польши. Согласно предложению, президент Республики Польша должен избираться на один семилетний срок без права переизбрания.

В документе говорится, что предложение о семилетнем президентском сроке необходимо применить по отношению к действующему главе государства, то есть Анджею Дуде, продлив, таким образом, его полномочия еще на 2 года.

В обосновании проекта поправок упоминается, среди прочего, необходимость укрепления стабильности полномочий президента в ситуации «беспрецедентной угрозы правовой и общественной безопасности граждан Польши, связанной с угрозой COVID-19».

Под проектом поправок, помимо депутатов «Соглашения», подписались глава «Права и справедливости» Ярослав Качиньский, премьер-министр Матеуш Моравецкий, вице-премьер Петр Глиньский.