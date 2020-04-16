Ситуация с коронавирусом в санаториях пущена на самотек

Ситуация с коронавирусом в санаториях пущена на самотек2
- 16.04.2020, 14:28
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Чиновники не собираются закрывать их на карантин.
Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает «Еврорадио».
По словам чиновника, два санатория по состоянию на 15 апреля не работали, но не по причине карантина. Собственники решили закрыть их из-за низкой загрузки.
На сегодняшний день санатории становятся бомбами замедленного действия для распространения коронавируса.
Напомним, что именно в санатории заразился коронавирусом отец белорусского режиссера Андрея Курейчика.