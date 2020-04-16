закрыть
16 апреля 2020, четверг, 15:08
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Ситуация с коронавирусом в санаториях пущена на самотек

2
  • 16.04.2020, 14:28
  • 1,617
Ситуация с коронавирусом в санаториях пущена на самотек

Чиновники не собираются закрывать их на карантин.

Ни один санаторий в Беларуси не закрыт на карантин в связи с коронавирусом. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает «Еврорадио».

По словам чиновника, два санатория по состоянию на 15 апреля не работали, но не по причине карантина. Собственники решили закрыть их из-за низкой загрузки.

На сегодняшний день санатории становятся бомбами замедленного действия для распространения коронавируса.

Напомним, что именно в санатории заразился коронавирусом отец белорусского режиссера Андрея Курейчика.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко