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NASA планирует построить обитаемую базу на Луне

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  • 16.04.2020, 15:10
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NASA планирует построить обитаемую базу на Луне
Фото: charter97.org/Иван Межуй

Объект может появиться на Южном полюсе спутника нашей планеты.

NASA планирует построить обитаемую базу на Южном полюсе Луны, сообщает информацию,представленную в специальном докладе американского космического агентства, пишет lenta.ua.

Предполагается, что база будет состоять из обитаемого модуля, рассчитанного на четверых человек, жилой мобильной платформы и управляемого лунохода для коротких поездок. Мобильная платформа будет предназначена для длительных путешествий по лунной поверхности.

Проектируемая база уже получила название — Artemis Base Camp.


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