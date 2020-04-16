NASA планирует построить обитаемую базу на Луне 9 16.04.2020, 15:10

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Фото: charter97.org/Иван Межуй

Объект может появиться на Южном полюсе спутника нашей планеты.

NASA планирует построить обитаемую базу на Южном полюсе Луны, сообщает информацию,представленную в специальном докладе американского космического агентства, пишет lenta.ua.

Предполагается, что база будет состоять из обитаемого модуля, рассчитанного на четверых человек, жилой мобильной платформы и управляемого лунохода для коротких поездок. Мобильная платформа будет предназначена для длительных путешествий по лунной поверхности.

Проектируемая база уже получила название — Artemis Base Camp.