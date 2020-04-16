Британия продлит жесткий карантин еще на три недели 16.04.2020, 15:32

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Количество умерших в стране продолжает расти.

Правительство Великобритании, как ожидается, продолжит ограничения в связи с пандемией коронавируса еще на три недели, поскольку количество умерших в стране продолжает расти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Independent.

Министр иностранных дел Доминик Рааб, который замещает премьера Бориса Джонсона на время его выздоровления от коронавируса, собирается сделать заявление после заседания Комитета по чрезвычайным ситуациям Cobra.

Лейбористы заявили, что поддержат продление карантина, но призвали опубликовать стратегию выхода из него.

Это происходит на фоне новых предупреждений о том, что еще слишком рано начинать смягчать глобальные ограничения в борьбе с пандемией.

Всемирная организация здравоохранения предупредила страны, которые ослабляют меры, что это следует делать постепенно, с недельными фазами, чтобы избежать второй волны заболеваемости. ВОЗ заявила, что сейчас мир находится на "поворотном этапе".