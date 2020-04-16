Сербский футболист «Немана»: В комнате собирается 25−30 человек 5 16.04.2020, 16:24

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Даниел Стойкович

Фото: ФК «НЕМАН»

Даниел Стойкович рассказал, что в белорусском чемпионате не соблюдаются меры предосторожности.

Об этом сербский защитник «Немана» Даниел Стойкович рассказал порталу rtv.rs.

Стойкович заявил, что команда регулярно проводит тренировки.

— Каждый день проводятся дотренировочные встречи, видеоанализы матчей. В комнате собирается 25−30 человек, нет дистанции в полтора или два метра, как рекомендуют в Сербии, — отмечает он.