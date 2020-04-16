закрыть
16 апреля 2020, четверг, 18:10
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Оставайся дома!
Рубрики

Сербский футболист «Немана»: В комнате собирается 25−30 человек

5
  • 16.04.2020, 16:24
  • 1,363
Сербский футболист «Немана»: В комнате собирается 25−30 человек
Даниел Стойкович
Фото: ФК «НЕМАН»

Даниел Стойкович рассказал, что в белорусском чемпионате не соблюдаются меры предосторожности.

Об этом сербский защитник «Немана» Даниел Стойкович рассказал порталу rtv.rs.

Стойкович заявил, что команда регулярно проводит тренировки.

— Каждый день проводятся дотренировочные встречи, видеоанализы матчей. В комнате собирается 25−30 человек, нет дистанции в полтора или два метра, как рекомендуют в Сербии, — отмечает он.


популярное за неделю

Мнение

Как победить коррупцию в Беларуси
Как победить коррупцию в Беларуси Павел Северинец
Докшицкий район в огне
Докшицкий район в огне Алесь Круткин
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет
Лукашенко доказывает, что в стране катастрофы нет Валерий Карбалевич
Эволюционное преимущество
Эволюционное преимущество Аркадий Бабченко