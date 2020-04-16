Сербский футболист «Немана»: В комнате собирается 25−30 человек

Сербский футболист «Немана»: В комнате собирается 25−30 человек5
- 16.04.2020, 16:24
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Даниел Стойкович рассказал, что в белорусском чемпионате не соблюдаются меры предосторожности.
Об этом сербский защитник «Немана» Даниел Стойкович рассказал порталу rtv.rs.
Стойкович заявил, что команда регулярно проводит тренировки.
— Каждый день проводятся дотренировочные встречи, видеоанализы матчей. В комнате собирается 25−30 человек, нет дистанции в полтора или два метра, как рекомендуют в Сербии, — отмечает он.