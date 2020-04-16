Издание Financial Times включило Лукашенко в «страусиный альянс» 14 16.04.2020, 16:29

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Белорусский диктатор стал героем статьи о лидерах, отрицающих угрозу коронавируса.

Газета Financial Times опубликовала статью, одним из главных героев которой стал Александр Лукашенко. Публикация под заголовком «Страусиный альянс»: лидеры отрицают угрозу коронавируса» рассказывает о руководителях Беларуси, Бразилии, Никарагуа и Туркменистана, сообщает «Салiдарнасць».

В части, посвященной Лукашенко, белорусы вряд ли прочитают что-то новое: все те же экзотические рецепты с применением трактора, сауны и козочек, хоккей и футбол вместо самоизоляции и слова о психозе.

Публикация в FT — далеко не первая с момента первых громких заявлений руководителя Беларуси и его демонстративных появлений на льду в качестве хоккеиста.

О его реакции на эпидемию коронавируса, а также о белорусском футболе писали CNN, The Sun, Forbes, Daily Mail, Bloomberg, Helsingin Sanomat, а также российские СМИ. Публикации последних вызвали заметное раздражение у Лукашенко.