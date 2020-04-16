Божьи коровки станут прототипом для спасательных роботов 16.04.2020, 16:38

Фото: Русская семерка

Корейские ученые представили необычную модель робота, похожую на насекомое.

Когда божья коровка взлетает, ее крылья раскрываются за одну десятую секунды. Такая физиология делает этих красочных маленьких жуков источником вдохновения для создания летающих роботов. Ученые из Исследовательского центра робототехники Сеульского национального университета в Южной Корее, смогли сконструировать модели подобные этим насекомым, пишет «Популярная механика».

Крылья, разработанные командой университета по прототипу божей коровки, прочны в полете и могут складываться, как оригами, как только робот коснется земли. Такие легкие и компактные технологии могли бы сделать будущие версии роботов идеальными кандидатами для поисково-спасательных или разведывательных миссий.

Ключом к быстрому взлету насекомого являются необычные вены на его крыльях со слегка изогнутой формой, которая позволяет им накапливать энергию упругой деформации, когда они согнуты, а затем выпускать ее, когда крылья раскрываются. Изогнутые вены также делают крылья жесткими во время полета, подобно тому, как рулетка остается прямой, когда она вытянута.

Команде инженеров удалось смоделировать 30 сантиметровые тканевые крылья с искусственными пластиковыми венами, и прикрепить их к роботизированным насекомым. Вены могут раскрываться за 116 миллисекунд, а унести такие крылья способны вес в 150 раз больше их собственного.

Одно из особых преимуществ робота божьей коровки заключается в том, что он может убирать свои крылья в сторону, складывая их. Это позволяет ему прыгать или ползать, когда он не находится в воздухе. Создатели планирует модернизировать будущие поколения роботов, которые будут управляться искусственным интеллектом для более автономного перемещения.