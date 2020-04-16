Amnesty International опубликовала очередной доклад о правах человека в Беларуси 16.04.2020, 16:43

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Какие нарушения они упомянули.

Международная негосударственная организация Amnesty International опубликовала обзор прав человека в Восточной Европе и Центральной Азии в 2019 году. Отдельный доклад посвящен Беларуси, передает «Радыё Свабода».

Помимо упоминания о том, что права человека в Беларуси все еще нарушаются, правозащитники пишут о ситуации в стране:

«Экономический рост был медленным. Беларусь по-прежнему остается сильно зависимой от России в экономическом отношении, в то же время между ними сохраняется напряженность из-за цен на импортируемые энергоносители и сопротивлений Беларуси продолжать интеграцию, которая может угрожать ее суверенитету.

Ноябрьские «парламентские выборы» прошли с низкой явкой, в результате этого сформировался полностью лояльный диктатору так называемый парламент. Независимые местные и международные наблюдатели широко критиковали «выборы» за несоответствие демократическим стандартам во время их проведения. Многие кандидаты, считавшиеся нелояльными к режиму, были дисквалифицированы по сомнительным техническим причинам, а все обвинения в фальсификации результатов голосования были проигнорированы».

В докладе упоминаются следующие нарушения прав человека в Беларуси в 2019 году:

три тайных смертных приговора;

штрафы независимым журналистам за сотрудничество с зарубежными СМИ;

блокировка сайта «Хартия-97»;

преследование бывшего узника совести Дмитрия Полиенко;

штрафы и произвольные задержания за мирные акции протеста, включая задержания, лишения свободы и наказания за акции во время так называемых парламентских выборов, а также протестов против «углубленной интеграции» с Россией;

оплата за митинги, отказы и задержка разрешений на массовые собрания;

задержания во время Дня Воли;

препятствия и отклонения заявок на регистрацию общественных объединений;

тюремные заключения «сотен детей и молодежи» за незначительные ненасильственные преступления, связанные с наркотиками;

жестокое обращение с заключенными, включая детей;

содержание заключенных в камерах без света;

засекреченные суд и приговор начальнику отдела милиции в Могилеве, который, как полагается, провоцировал людей на незаконный оборот наркотиков;

дискриминация ромов, массовые задержания ромов в Могилеве;

распространение министерством внутренних дел заявления о будто очевидной связи между педофилией и однополыми сексуальными отношениями;

отказ принять во внимание гомофобный мотив на суде по избиению Михаила Куприча, которого злоумышленник принял за гея;

возвращение на родину граждан, ищущих убежища, потому что дома они подвергались опасности и пыткам – случаи с Исмаилом Нальгиевым (он был выслан) и Мехрдадом Джамшидианом (его держали в изоляторе в течение 11 месяцев, но не депортировали).